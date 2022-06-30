اعتماد 17 مشروعاً.. الرئاسة اليمنية توضح خطة استيعاب الدعم السعودي الإماراتي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الرئاسة اليمنية، الخميس، موافقة السعودية على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية الإماراتية المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و 300 مليون دولار، بدءا بحزمة مشاريع انمائية، وشحنات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقال البيان، "استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة في العاصمة السعودية الرياض الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وتوجيهاتهما الكريمة باعتماد خطة للتدخل التنموي العاجل في اليمن".

وأضاف،" بموجب الخطة العاجلة، وافق الأشقاء على دعم حزمة من المشاريع الانمائية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في المحافظات المحررة".

ووفق البيان الرئاسي، تشمل خطة الدعم حوالى 17 مشروعاً، وبرنامجاً تنموياً في 6 قطاعات حيوية مبرمجة على النحو الاتي:

أولاً: اعتماد مقترح المشاريع التنموية العاجلة:

يطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حزمة من المشاريع الحيوية التي تخدم كافة المحافظات مع إعطاء الأولوية للعاصمة المؤقتة عدن، وتشمل ستة قطاعات هي: (الطاقة، النقل، التعليم، المياه، الصحة، و بناء مؤسسات الدولة) بحيث يتم البدء الفوري بتنفيذ المشروعات التي قد تم استيفاء جميع متطلباتها على النحو التالي:



1. مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء في محافظة عدن

2. مشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية في محافظة عدن

3. مشروع إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض في محافظة عدن

4. مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن وبقدرة 10 آلاف متر مكعب

5. مشروع تطوير مطار عدن الدولي (المرحلة الثانية)



6. مشروع تطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات في مطار عدن الدولي

7. مشروع تنفيذ الطريق البحري والتقاطعات المرتبطة به في مدينة عدن

8. مشروع تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية في محافظة عدن

9. مشروع تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة في محافظة عدن

10. بناء قدرات مؤسسات الدولة



11. مشروع إنشاء ساحات رياضية للشباب في محافظة عدن

12. مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن

13.مشروع تشغيل وإدارة مستشفى الجمهورية بعدن

14. مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت

15.مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام في محافظة تعز

16. مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز

17. مشروع تنفيذ طريق تعز- الكدحة المخا في محافظة تعز



ثانياً: تأمين تشغيل محطات الكهرباء:

توجيه وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء وكافة فروعها بالاستفادة العاجلة من شحنة المشتقات النفطية التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ (30) مليون دولار لتأمين تشغيل محطات الكهرباء، من أصل (200) مليون دولار أمريكي لنفس الغرض خلال الفترة القادمة.



ثالثاً: صندوق المشتقات النفطية المستدام:

تم توجيه الحكومة اليمنية وكافة الجهات ذات العلاقة في الجمهورية بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة (900) مليون دولار أمريكي تعهدت منها المملكة العربية السعودية بتقديم (600) مليون دولار، و 300 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.



رابعاً: الوديعة للبنك المركزي اليمني:

توجيه البنك المركزي بتسريع الإجراءات والإصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية-الإماراتية البالغ قيمتها (2) مليار دولار أمريكي تمهيدا لتحويلها إلى حسابه البنكي.



وذكر بيان المصدر الرئاسي، أنه "سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع اجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات المعنية".