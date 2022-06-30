أمن المهرة يلقي القبض على قاتل مواطن عُماني بعد ساعات من الجريمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت أجهزة أمن محافظة المهرة (شرقي اليمن)، القبض على المتهم بقتل مواطن عُماني، وذلك بعد ساعات من كشف الجريمة.



وقال مصدر في البحث الجنائي للإعلام الأمني في المحافظة في تصريح، إن "قوات الأمن ورجال البحث تمكنوا من القبض على قاتل المواطن العماني أحمد حردان بمدينة الغيضة، وذلك بعد عملية تتبع للمتهم بعد التأكد من تورطه وضلوعه في ارتكاب جريمة القتل".



وذكر المصدر، "أن المتهم اعترف بجريمته في قتل المواطن العماني حردان، ويجري حالياً الآن استكمال التحقيقات بعد جمع الأدلة, استعدادا لنقله إلى النيابة العامة".



وكانت الأجهزة الأمنية، قد عثرت صباح الأربعاء على المواطن العماني أحمد حردان مقتولاً في سيارته بعد أن تم ضربه على الرأس وخنقه بحبل داخل المركبة".

