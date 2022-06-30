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السعودية تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

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أعلنت السعودية، الخميس، عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية التي سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

 

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس.

 

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل في البلاد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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