السلطة المحلية بمأرب تتسلم طلباً من منظمة الاغاثة الدولية لفتح مكتب لها بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، طلباً رسمياً من منظمة الاغاثة الدولية لفتح مكتبا لها بالمحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح في مكتبه، اليوم، بنائب المدير القطري للمنظمة سوخديف شارما الذي يزور المحافظة ومعه منسق الوصول الانساني محمود شعبان.

واستمع الوكيل مفتاح من مسئولي المنظمة، الى شرح عن طبيعة عمل المنظمة الانساني ومشاريع تدخلاتهم التي يعتزمون تنفيذها في المحافظة..مرحباً بالمنظمة وانشطتها الانسانية للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف.. متمنياً ان تكون اضافة نوعية لشركاء العمل الانساني مع السلطةالمحلية..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات للمنظمة.