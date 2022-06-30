باصرة يشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

شارك نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة وعضو المجلس أمين الصلوي، اليوم، في أعمال الجلسة الافتتاحية وجلسة العمل الأولى لمؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار (تعزيز دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة).



واكد رئيس جمهورية اذربيجان الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز الهام علييف في كلمته، على أهمية تأسيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز..مستعرضاً جملة من المهام والمسؤوليات والتطلعات لحركة عدم الانحياز والشبكة البرلمانية للحركة.

وتم إعتماد البيان الختامي للاجتماع والشعار والعلم الرسمي للشبكة ، وانتخب المجتمعون قيادة للشبكة البرلمانية مكونة من رئيس وثلاثة نواب.