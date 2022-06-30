أحياء الموروث الثقافي السقطري بأمسية شعرية لشعراء المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

نظمت جمعية سقطرى للشعر والأدب السقطري، اليوم (أمسية شعرية ) في المحافظة بمشاركة كوكبة من الشعراء اللغة السقطرية (تنوتر).



وشهدت الأمسية، عدد من القصائد باللغة السقطري من كبار الشعراء على مستوى الأرخبيل والتي نالت أستحسان الحاضرين.

و أشار مدير عام مكتب الثقافة عمر قبلان، الى أن أقامة هذه الأمسية تأتي في إطار الاهتمام المشترك بين المكتب وجمعية سقطرى للشعر والأدب السقطري لأحياء الشعر والأدب السقطري والعمل على توثيق القصائد الشعرية السقطرية خاصة من كبار الشعراء الذينا يقدمون قصائد مميزة الوصف في مختلف الجوانب.