الغرفة التجارية بصنعاء: مليشيا الحوثي تمنع تصدير البن اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم الخميس سلسلة إجراءات حوثية تدمر القطاع الخاص العامل في تجارة البن.



وقال بيان الغرفة التجارية حصل يمن شباب نت على نسخة منه إنها تستنكر الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تقوم بها إدارة التسويق الزراعي وإدارة وقاية النبات.



وقالت الغرفة إن الإدارات التابعة لجماعة الحوثي أوقفت تصدير البن اليمني وكبدت التجار خسائر باهظة.



وأعربت الغرفة التجارية عن أملها بأن تتوقف الإجراءات التي تدمر القطاع الخاص العامل في مجال البن وتصديره.