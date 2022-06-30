وزير الاوقاف يرأس اجتماعاً لمناقشة سير عمل لجان موسم الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن محمد شبيبة، اليوم، سير عمل اللجان الميدانية العاملة في موسم حج هذا العام 1443هـ.



واكد الوزير شبيبة، حرص الوزارة على تسهيل أداء المناسك لحجاج بلادنا، ومنع أي تلاعب بحقوق الحاج..مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح هذا الموسم..موجهاً اللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يرتكب أي احتيال على حق الحاج في الخدمات المقدمة له.

فيما أشار وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، إلى أن عملية التفويج تمت بيسر وسهولة..موضحاً دخول أكثر من 10000 حاج عبر منفذ الوديعة البري، و أكثر من 1500 حاج جواً..مثنياً على اللجان العاملة في منفذ الوديعة البري، والجهود التي تقوم بها السلطات السعودية في تسهيل تفويج الحجاج اليمنيين.

وزار وزير الاوقاف والارشاد، اللجان الطبية في الفوج الرابع، واطلع على حجم الاستعدادات والمعدات الموجودة في العيادات الميدانية، والتقى بالكادر الطبي واستمع الى شرح مفصل عن سير عملهم، وكيفية تعاملهم مع الحالات المرضية للحجاج.