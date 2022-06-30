البحسني يثني على الجاهزية الامنية العالية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

اثنى عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، الاربعاء بالجاهزية الامنية العالية لقيادة وضباط وصف ضباط وأفراد إدارة الأمن والشرطة بالوادي والصحراء، وحث على مزيد اليقظة الامنية على كافة المستويات.



ونوه البحسني في اتصال هاتفي بمدير عام شرطة وادي وصحراء حضرموت العميد عبدالله الصيعري، بالعملية الامنية الاخيرة التي قادت الى الكشف عن سيارة مفخخة في مدينة سيئون واحباط المخطط الارهابي قبل تنفيذه.

واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي من المسؤول الامني على تفاصيل العملية، وسير عمل جهاز الشرطة وجهوده المكثفة للوصول إلى أعلى مستويات الأمن، والحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة في مديريات الوادي والصحراء.

وشدد البحسني على استمرار هذه اليقظة الامنية، وتكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمستوى أداء الأجهزة في كافة مديريات الوادي والصحراء، داعيا المواطنين إلى مساندة جهود الشرطة والابلاغ عن أي حالات مشتبهة، ليتم ضبطها وإحالتها للتحقيق.

وأكد وقوف مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة السلطة المحلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتقديم الامكانيات والدعم اللازم للمؤسستين الوطنيتين بما يمكنهما من تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

كما وجّه البحسني، الإدارة العامة لشرطة وادي وصحراء حضرموت، بالتحري المكثف وتفعيل الدوريات والنقاط الأمنية، للقبض على الجناة المتورطين في جريمة اختطاف نجل رجل الأعمال عبدالله الجنيد بتريم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.