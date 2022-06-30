لملس يناقش الجوانب المتصلة بالمشاريع الخدمية والترتيبات لاستقبال عيد الاضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد لملس، اليوم، مختلف الجوانب المتصلة بالمشاريع الخدمية المنفذة والترتيبات الجارية لاستقبال عيد الاضحى المبارك.



وتطرق الاجتماع، الذي ضم مدارء العموم ومسؤولي الأشغال العامة بالمديريات وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الى التوجيهات والمخرجات للاجتماعات السابقة وتقييم مستوى الإنجاز للمشاريع المنفذة واحتياجاتها لاسيما في المياه والصرف الصحي بالمحافظة، والصعوبات التي واجهتهم وسبل معالجتها.

واكد الاجتماع، أهمية بذل مزيد من الجهود لاستقبال العيد وتفقد الجنود الحريصون على تواجدهم في الدوام خلال فترة الاجازة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين..داعياً الى تعزيز دور رجال المرور في الانتشار وتنظيم حركة السير ومعالجة الاختناقات المرورية الناجمة من الازدحام في كافة المواقع.

واشار وزير الدولة محافظ عدن، إلى أن قيادة المحافظة تعمل على حل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المشاريع وتواجه تنفيذ البرامج المعدة لعيد الاضحى..مشدداً على ضرورة تكاتف جهود القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لما من شأنه تعزيز الجوانب الخدمية والتنموية وكذا التغلب على الإشكاليات الراهنة.