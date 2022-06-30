تكريم الفائزين بالمسابقات الثقافية والرياضية بجامعة إقليم سبأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

كرمت جامعة إقليم سبأ امس، الطلاب المبدعين الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الثقافية والإبداعية، والدوريات الرياضية والفنية بالدروع والألقاب الجامعية والكؤوس والميداليات والجوائز التحفيزية.



وشملت المسابقات في نسختها الرابعة، مجالات متعددة ودوريات ثقافية ورياضية في مجالات القرآن ،الشعر ،الانشاد ،الرسم ،الخط،الفيلم القصير والقصة القصيرة بالإضافة إلى الصوت الإذاعي،الاختراع والبرمجيات والشطرنج والتنس وكرة القدم.

وفي الحفل الذي نظمته نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب، والإدارة العامة للأنشطة بمناسبة اختتام الأنشطة الطلابية في العام الجامعي 2022/2021م- أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية في تعزيز البيئة الجامعية بما يقوي علاقة الطالب بالجامعة ويساعد على تنمية قدراته وصقل مواهبه وابداعاته

من جانبه استعرض مدير عام إدارة الأنشطة بالجامعة مرعي الشوينع الأنشطة والبرامج والمسابقات التي أقامتها الإدارة خلال العام الجامعي في مختلف الكليات والتخصصات . مؤكداً أنها حققت الأهداف المرسومة لها وأبرزت عددا من المواهب والابداعات الطلابية سيكون لها حضورها في المستقبل العلمي والأدبي.

وتخلل الحفل الذي حضره نواب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا الدكتور حسين الموساي والشؤون الأكاديمية الدكتورة بدور الماوري ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان ومدير إدارة تنمية المرأة فنده العماري عدد الفقرات الفنية وقصائد الشعر نالت إعجاب الحضور.