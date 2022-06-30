تدشين تسليم أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع دعم تمكين الشباب بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع دعم تمكين الشباب والشابات لتحسين سبل العيش بساحل حضرموت، الممول من مركز الملك سلمان للاغاثه والأعمال الإنسانية الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة.



واستهدف المشروع 80 شابا في مديريتي مدينة المكلا والشحر بدورات مهنية في مجالات التمديدات الكهربائية وصيانة السيارات والداجات النارية وصيانة الجوال والتصوير والمونتاج، إضافة إلى التكييف والتبريد.

واكد الوكيل باضاوي، أهمية البرامج المهنية في تميكن الشباب اقتصاديا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد..مشددا على المستفيدين الاستفادة القصوى من المعارف والمنح التي تلقوها في دخول سوق العمل.