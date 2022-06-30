تنظيم دورة تدريبية بسيئون حول ادارة المخاطر لدى منظمات المجتمع المدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت ادارة الجمعيات والاتحادات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء ، اليوم ، دورة تدريبية حول ادارة المخاطر لدى منظمات المجتمع المدني ، بالشراكة مع مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل .



وهدفت الدورة، الى اكساب المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني جملة من المفاهيم والخبرات للتعامل مع الأخطار المحتملة ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها بأقل التكاليف الممكنة.

وأكد المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام، على الأهمية التي تكتسبها الدورة لتوعية المشاركين بأهمية إدارة المخاطر في سير عمل المنظمات والاستعداد للخطر المحتمل حتى يكون العمل مستمر وفق خطط مسبقة .