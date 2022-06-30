رئيس الوزراء يطلع على خطط وانجازات هيئة الطيران المدني لتطوير وتشغيل المطارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على خطط للهيئة العامة للطيران المدني والارصاد لتطوير المطارات وبنيتها التحتية ورفع جاهزيتها لاستقبال الرحلات، واخرها تشغيل مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت على مدار الساعة لأول مرة في تاريخه.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، امس، وبحضور وزير النقل عبدالسلام حميد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، وقيادة الهيئة، حيث جرى مناقشة مستوى أداء الهيئة وما أنجزته خلال الفترة الماضية وخططها القائمة لتطوير المطارات، بما في ذلك الإعلان عن افتتاح مطار شبوة لطيران المنظمات الدولية الاغاثية والإنسانية، وافتتاحه قريبا للرحلات التجارية، إضافة الى الاعمال الجارية في بقية المرافق والمنشات التابعة للهيئة.. مشيرين الى جهود الهيئة لتوفير منظومة طيران آمنة، وما تم إنجازه من تجهيزات لتطوير مطار عدن الدولي من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ومشروع التغذية الكهربائية الرئيسي للمطار بتمويل من الهيئة.. مؤكدين ان هناك جهود حثيثة تبذل لفتح رحلات جوية مباشرة بين مطار الريان الدولي ومطار القاهرة في جمهورية مصر العربية في القريب العاجل .

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى الدور المحوري لهيئة الطيران المدني والارصاد كمرفق سيادي في خدمة المواطنين المسافرين والاعتناء بالبنية التحتية للمطارات وسلامتها وغيرها من المواضيع المرتبطة بمهامها ومسؤولياتها.. منوها بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني في مجال النقل الجوي رغم الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تقديم كل الدعم لقيام الهيئة العامة للطيران المدني بمسؤولياتها في تشغيل المطارات بالمناطق المحررة بكفاءة عالية .