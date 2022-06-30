الارياني: تصاعد الأنشطة الارهابية يؤكد ارتفاع التنسيق بين مليشيا الحوثي و"القاعدة وداعش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني العملية الارهابية التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج، أثناء مروره بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة "عدن"، واسفرت عن مقتل 4 من مرافقيه ومواطنين اثنين بينهم امرأة كانت على متن باص، وإصابة 7 آخرين، بجروح متفاوتة‏.



واوضح ان تصاعد الاعمال الارهابية منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيمي "القاعدة، وداعش" بهدف خلط الاوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والامنية والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي بادانة الأنشطة التخريبية التي تؤكد العلاقة بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الارهابية.

ودعا الارياني الأجهزة الأمنية لاستنفار كافة الجهود والامكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الاخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.