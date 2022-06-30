بحث امكانية دعم خطة الحكومة لتشغيل الشباب ومناهضة عمالة الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري،، في العاصمة المؤقتة مع نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية يتر رادماكر دعم الاستراتيجية الأولية لتشغيل الشباب التي أعدتها الوزارة، والدخول في شراكة بتمويل برامجها وانشطتها، واستمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في كافة المجالات.



وناقش الزعوري مع وفد المنظمة دعم خطة الوزارة لمناهضة عمالة الأطفال لأهمية الخطة خصوصاً في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن والحرب التي قامت بها مليشيات الحوثي الانقلابية واثرها في زيادة عمالة الأطفال بشكل كبير، مستعرضا عدد من الاحصائيات والبيانات لزيادة نسبة البطالة وتزايد عمالة الأطفال في البلاد.

وشدد الزعوري على ضرورة حشد كافة الجهود الدولية لدعم الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى الخاصة بدعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمناهضة عمالة الأطفال، والتخفيف من البطالة في أوساط الشباب، ومساندة الحكومة في مواصلة تقديم خدماتها لهذه الفئات.

من جانبه اكد المسئول الدولي ان استمرار الشراكة والتنسيق مع الوزارة، مؤكدا اهتمام المنظمة بتشغيل الشباب ومناهضة عمالة الأطفال.. مؤكدا ان المنظمة تعمل على (انتقال الشباب من التعليم الى الكسب) وتسعى لتنفيذه في عدد من الدول الى ومن ضمنها اليمن، ومشيدا بجهود الوزارة في كافة المجالات واستمرار الشراكة والتنسيق مع الوزارة.