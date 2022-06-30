استمرار احتجاجات الكهرباء في المكلا.. وباصرة يطالب بحلول عاجلة لمواجهة الأزمة

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتجاجات الليلية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت (شرق اليمن)، الليلة الماضية، تنديداً بالانقطاعات المتكررة للكهرباء.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن العشرات من المحتجين قطعوا الليلة الماضية شوارع رئيسية في مدينة المكلا وأضرموا النيران في الإطارات احتجاجاً على استمرار انقطاع الكهرباء وعدم وضع حلول حكومية لها.



في السياق طالب المهندس محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب، مجلس القيادة الرئاسي بوضع حلول ومعالجة لمشكلة أزمة الكهرباء في المدينة.



وأشار في مذكرة خطاب موجة إلى الرئيس العليمي، إلى أن ساعات الاطفاء وصلت هذه الايام أكثر من 15ساعه باليوم، بسبب نقص الديزل والمازوت ونقص حاد في التوليد، في ظل حرارة عالية جدا ورطوبة مرتفعة.



ووضع باصرة مقترحا، بتوجيه بشكل سريع لقيادة شركة بترو مسيله، لتشغيل أحد المصافي الموجودة بالشركة لإنتاج الديزل للمولدات أسوة بمحافظة مأرب، وتشكيل لجنة لاستلام الديزل من الشركة إلى الكهرباء يكون فيها مؤسسات رقابية.



وشدد على أهمية توفير كهرباء غازية لحضرموت لا تقل عن 500 ميجا وات مع مكوناتها من شبكة ناقلة ومحولات.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مديريات الساحل سلسلة احتجاجات شبه يومية، نظير تردي خدمة التيار الكهربائي، مطالبين بتحسينها على وجه السرعة.

