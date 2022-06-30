شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: امرأة منتقبة تخطف طفلًا بعد "وخزة دبوس".. والتحقيقات تكشف مفاجأة عن الجناة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وزارة الداخلية المصرية أن مقطع الفيديو الذي أثار الرعب بين المصريين ، حيث أظهر سيدة منتقبة تخطف طفلا بعد وخزه في كتفه بدبوس يحوي مادة مخدرة، مفبرك.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية ، أن الوزارة أعلنت عن القبض على 4 أشخاص مقيمين في محافظة سوهاج بصعيد مصر، ارتدى أحدهم النقاب لإيهام مشاهدي المقطع بأنه سيدة ، وتم تصويره في أحد شوارع مدينة جرجا .

وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول في القضية ، أنه ارتدى النقاب ليوحي للمشاهدين بأنه سيدة، بدافع الحصول على مشاهدات وتحقيق أرباح بالاستعانة بأحد الأطفال للتمثيل، وسائق "توك توك"، وشخص رابع صور المشهد ، ثم قام بنشر الفيديو على حسابه بـ " فيسبوك وتيك توك " .

وذكر أن هذا المقطع المصور كانت انتشر بشكل واسع على مدى الأيام الماضية، تحت عنوان "شكة الدبوس"، مثيرا الهلع بين العديد من المصريين.

https://twitter.com/81soud81/status/1540475833831378946?ref_src=twsrc%5Etfw