أمنية شبوة تدعو الجيش والأمن لرفع اليقظة لمجابهة أي تحركات مشبوهة

المنامة - ياسر ابراهيم - شددت الأمنية بمحافظة شبوة على ضرورة التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية، ورفع اليقظة والجاهزية لمجابهة أي تحركات مشبوهة للعناصر التخريبية المتطرفة والإرهابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة برئاسة المحافظ عوض العولقي، لمناقشة التطورات الأمنية والاستعدادات الأمنية والعسكرية، للحفاظ على السكينة العامة وتثبت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.

ورحبّ "رئيس اللجنة الأمنية، بالقادة الأمنيين والعسكريين، مؤكدًا على دور مبدأ الشراكة الأمنية الاستراتيجية، في ترسيخ دعائم الأمن عبر أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية.

وحسب مكتب الإعلام في المحافظة، فقد نوه المحافظ إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف الحملات الأمنية؛ حفاظًا على سلامة مواطني المحافظة وزائريها الكرام.

وأطلع رئيس اللجنة، على الاحتياجات الأمنية والعسكرية، لِلحفاظ على المكتسبات الوطنية وتأمين المرافق والمنشآت، ولِمواجهة التحديات الداخلية؛ بما يُلبي تطلعات الأهالي في المجال الأمني بالصورة النموذجية.

وأكدت "اللجنة الأمنية" على أهمية تظافر الجهود الأمنية والعسكرية، ورفع اليقظة والجاهزية لمجابهة أي تحركات مشبوهة للعناصر التخريبية المتطرفة والإرهابية؛ أي كانت بصورها وأنواعها ومواقعها، لِتعزيز الأمن والاستقرار.

وشددت أمنية شبوة، على تطبيق الإجراءات القانونية عند التعامل معَ المشتبه به والمتهمين أثناء الاحتجاز وجمع الاستدلالات.

واستعرضت الترتيبات التنسيقية للوحدات الأمنية؛ المتضمنة تكثيف الدوريات المرورية، لِضمان انسياب حركة السير في كافة الشوارع والطرق، مؤكدة على ضرورة تعزيز الدوريات المرورية والأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وأعلنت اللجنة الأمنية، على "ضمان استمرار حماية المواطنين ومرافقهم الخدمية وممتلكاتهم العامة والخاصة بهم"، مُصرحةً -بِوقتٍ سابق- بَـ"إنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة وسيادة المحافظة وأمن أبناءها ومكتسباتها الوطنية والسيادية".

وأهابت باليقظة العالية لِقائد وضباط وصف وجنود نقطة قرن السوداء الأمنية بمديرية حبان، عقب ضبطهم عبوة ناسفة -شديدة الانفجار- بِحوزة متهمين ارهابيين، في سيارة من نوع (هايلوكس)، إذ وجه "رئيس اللجنة الأمنية" بِتكريمهم، بِمبلغ مليون ⁧‫ريال يمني.

كما دعت كافة أبناء المحافظة إلى التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالإبلاغ عن أي معلومات قد تعقب العناصر التخريبية، وذَلك للقبض عليها وإفشال مخططاتها الإرهابية، للحفاظ على أمن شبوة؛ واستقرار المحافظة، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال النيل منها أو تعطيلها.