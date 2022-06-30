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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمنية عدن في انعقاد دائم.. تعهدات بكشف المتورطين ودحر الإرهاب

الخميس 30 يونيو 2022

الخليج 365

دخلت العاصمة المؤقتة عدن في حالة انعقاد أمني دائم بعد التفجير الذي استهدف مدير شرطة لحج اليمنية اللواء صالح السيد.



واعتبرت اللجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن، العملية الإرهابية "وجها آخر من تنسيق الحوثي مع القاعدة وداعش لخلط الأوراق".

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، حالة انعقاد دائم لمتابعة العناصر الإرهابية بعد "المحاولات البائسة والفاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف قيادات الدولة".

واتهمت اللجنة الأمنية -في بيان- ما وصفتهم بـ"عناصر وقوى الشر والتطرف"، بتنفيذ العملية الآثمة التي استهدفت مدير شرطة لحج القائد صالح السيد في مديرية خور مكسر في عدن.

وقال البيان إن اللجنة "اتخذت على الفور التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف من تحقيقات وجمع أدلة وتتبع للعناصر الضالعة في التخطيط والتنفيذ للعملية الإرهابية"، مؤكدا "الانعقاد الدائم لمتابعة النتائج أولا بأول حتى كشف المتورطين".

واعتبر البيان أن "العملية دليل واضح على حالة العجز والهوان والضعف التي وصلت إليها الجماعات الإرهابية بعد نجاح أجهزة الأمن في الكشف والقبض على العناصر الإجرامية التي خططت ونفذت للعمليات الإرهابية الأخيرة في العاصمة عدن".

وفيما أشادت بثبات وصمود القائد صالح السيد وعبرت عن عميق ألمها بسقوط الأبرياء من المواطنين الآمنين في هذا العمل الإجرامي، تعهدت ببذل أقصى الجهود لرصد وتعقّب والقبض على مرتكبي هذه الجريمة الآثمة والجبانة وسابقاتها، لينالوا عقابهم الرادع على ما اقترفوه من جرائم.

كما "أكدت لجميع أبناء العاصمة عدن وسكانها الآمنين، أنها لن تألو جهدا في القيام بواجباتها ومسؤولياتها في فرض الأمن والاستقرار والسكينة، واجتثاث الإرهاب والتطرف بكل صنوفة وأشكاله".

في الصدد، نددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات بالعملية الإرهابية التي استهدفت موكب اللواء صالح السيد مدير شرطة لحج، والتي ارتفعت حصيلتها إلى 6 قتلى، 2 منهم من المدنيين بينهم امرأة وإصابة 7 آخرين.

واعتبر وزير الإعلام اليمني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "تصاعد الأعمال الإرهابية منذ بدء سريان الهدنة، يؤكد ارتفاع مستوى التنسيق بين مليشيات الحوثي وتنظيمي "القاعدة، وداعش".

وتستهدف هذه الأعمال، وفقا للوزير اليمني "خلط الأوراق وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والصحفيين المناهضين للمشروع الإيراني والانقلاب".

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لإدانة الأنشطة الإرهابية التي تؤكد العلاقة بين مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، كما دعا الأجهزة الأمنية لاستنفار الجهود والإمكانيات لمواجهة الإرهاب، ومحاولات الإخلال بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، نجا مدير شرطة لحج اللواء صالح السيد من سيارة مفخخة استهدفت موكبه في أثناء مروره في مديرية خور مكسر وسط العاصمة عدن.

وبحسب مصدر، فإن قتلى وجرحى سقطوا في التفجير الإرهابي الذي وقع قرب مبنى كلية التربية بخور مكسر وسمع دويه في أرجاء مختلفة من عدن كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار.

وكشف مصدر طبي بأن الحصيلة الأولية بضحايا الهجوم الغادر، وهم 5 قتلى بينهم امرأة و7 جرحى بينهم حالات حرجة.