شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: خلاف بين مسؤولين بسبب اموال قدمتها Youلبعضهم كرشى خلف وقف بثها بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة عدن الغد نقى عن مصادرها ان مسؤولة ان شركة You قدمت اموالا لعدد من المسؤولين قبل اشهر بهدف ضمان عدم اعتراض قيامها بتشغيل خدمة 4Gبعدن.
وبحسب المصادر فقد تمت العملية وفق سيرة تامة الا ان بعض القيادات والمسؤولين علموا بالأمر.
واشارت المصادر الى ان ممثل للشركة وصل الى عدن والتقى بعدد من المسؤولين من قطاعات مختلفة وقدم لهم رشى بمئات الالاف من الدولارات بهدف ضمان عدم اعتراض نشاط الشركة الاخير.
وبحسب مصادر الصحيفة فقد علم مسؤولون آخرون بالامر وقاموا بقيادة جهود انتهت الى وقف بث الشركة بسبب عدم حصولهم على نصيبهم من الرشى التي قدمتها الشركة بصورة مخالفة للقانون.
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