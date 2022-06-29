شكرا لبحثكم عن خبر مراسل وكالة “رويترز” في اليمن يكشف موعد عودة خدمة شركة اتصالات " you " للعمل في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف مراسل وكالة رويترز في اليمن عن موعد عودة خدمة شركة اتصالات " يو " للعمل في عدن.
وقال مراسل وكالة "رويترز" محمد الغباري خلال تغريدة له على حسابه في "تويتر" ان خدمة شركة اتصالات " يو " ستعود للعمل في مناطق سيطرة الحكومة غدا الخميس.
وأشار الغباري خلال رد له على تعليق ان الخبر نقله عن مدير في شركة يو.
والاثنين توقفت شركة يو عن العمل في محافظة عدن, قبل ان تتوقف لاحقا على أجزاء من محافظتي أبين ولحج.
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