شكرا لبحثكم عن خبر بعد زواجه من اخرى .. ”زينبية” بالشرطة النسائية الحوثية تستخدم جهاز مسحي لتحديد مكان زوجها والقبض عليه بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استخدمت قيادية حوثية والتي تطلق عليها المليشيا الحوثية إسم " الزينبية " وتعمل في الشرطة النسائية الحوثية استخدمت الجهاز المسيحي عبر الهاتف السيار لتحديد مكانة زوجها للقبض عليه .

وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن القيادية الحوثية أم كنان والتي تعمل في الشرطة النسائية الحوثية بصنعاء قامت بإستخدام الجهاز المسيحي عبر الهاتف السيار لتحديد مكانة زوجها للقبض عليه مستغلة علاقتها بقيادات حوثية كبيرة في جهاز الأمن والمخابرات .

وأضافت المصادر أن القيادية الحوثية ام كنان تقدمت بطلب فسخ زواجها من محكمة جنوب غرب الأمانة بالإضافة إلى مطالبتها بنفقتها والمؤخر لكن زوجها لم يستجيب للدعوى و أختفى وقام بالزواج من امرأة أخرى بعد رفضه بقاء زوجته في المعسكرات الحوثية .

وأكدت المصادر أن الزينبية ام كنان رفضت ترك العمل مفضلة المرابطة في المعسكرات الحوثية وحضور الدورات القتالية والتعبوية والتي دفعت زوجها إلى الزواج بأخرى والاختفاء في إحدى قرى بني مطر لكنه تفاجئ بالقبض عليه من خلال تقنية المسح عبر الهاتف .

ويخضع الزوج الآن للسجن حتي يتم دفع نفقة ومؤخر الزينبية الحوثية أم كنان والقيام بتطليقها وسط مطالبات قضائية بإستخدام التقنية نفسها في القبض على القتله والمجرمين بدلا من استخدامها في تفكيك الأسر اليمنية .

هذا وتزايدت حالات العنف ضد الرجال من قبل الزوجات اليمنيات والتي كان آخرها قيام امرأة بقتل زوجها في المحويت والدفع به من شاهق جبلي مرتفع قبل ثلاثة أيام وسبقتها امرأة في الحدأ بمحافظة ذمار والتي قامت بقتل وتقطيع وشوي زوجها وكذلك ثلاث حالات قتل أخرى في إب وتعز وعمران ليتم تسجيل خمس حالات قتل ضد الأزواج خلال شهرين .