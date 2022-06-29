اليمن.. إصابة مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب مدني، الأربعاء، برصاص قناصة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "المواطن يوسف عادل (24 عاما) أصيب برصاص قناصة مليشيات الحوثي المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة ‎تعز".



وأوضح أن المواطن تعرض للقنص أثناء رعيه للأغنام بمنطقة كلابة شرق المدينة.



ورغم الهدنة الأممية التي بدأت في الثاني من إبريل الماضي، سقط العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز بنيران مليشيات الحوثي.



ومنذ بداية الحرب وثقت منظمات محلية ودولية سقوط مئات المدنيين في مدينة تعز أغلبهم من النساء والأطفال، بفعل القنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.

