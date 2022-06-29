اليمن.. مقتل وإصابة 4 مدنيين بانفجار ألغام زرعتها مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة مدنيين، الأربعاء، جراء انفجار الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في أربع محافظات يمنية.



وقال المركز اليمني للألغام، إن مدنيا يدعى ناصر أحمد الزايدي قتل بانفجار لغم بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.



وأفاد المرصد بإصابة ثلاثة مدنيين خلال الساعات الماضية، نتيجة انفجارات متفرقة لمقذوفات من مخلفات الحرب في كلا من مديرية الحوك الحديدة، ومديرية "خب الشعف" في الجوف، وفي مديرية منبه في محافظة صعدة.



والأسبوع الماضي، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، إنه انتزع (346,570) من الألغام والقذائف المتنوعة، منذ بدء عمله في العام 2018م.



وتؤكد تقارير حكومية وحقوقية، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".



وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن الألغام الحوثية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من سبعة آلاف مواطن مدني غالبيتهم من النساء والأطفال.

