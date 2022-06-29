اجتماع في المهرة لمناقشة جهود الإرتقاء بجودة مخرجات التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، اجتماعا لمناقشة سبل الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الأساسي والجامعي.



وناقش الاجتماع، سبل الارتقاء بالتعليم وتوفير وسائل بديلة وحديثة ومواكبة التطور في العملية التعليمية خاصة ما بعد جائحة كورونا والتعليم عن بعد.

وخرج اللقاء بعدد من المخرجات، أهمها البدء بتأثيث مقر لمنصة التعليم الإلكتروني بالغيضة والبدء في المشروع بما يتناسب مع البيئة التعليمية في المحافظة وحسب الجمهور المتلقي وفق الإمكانيات المتاحة.