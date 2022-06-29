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اجتماع في المهرة لمناقشة جهود الإرتقاء بجودة مخرجات التعليم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

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ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، اجتماعا لمناقشة سبل الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الأساسي والجامعي.

 

وناقش الاجتماع، سبل الارتقاء بالتعليم وتوفير وسائل بديلة وحديثة ومواكبة التطور في العملية التعليمية خاصة ما بعد جائحة والتعليم عن بعد.

 

وخرج اللقاء بعدد من المخرجات، أهمها البدء بتأثيث مقر لمنصة التعليم الإلكتروني بالغيضة والبدء في المشروع بما يتناسب مع البيئة التعليمية في المحافظة وحسب الجمهور المتلقي وفق الإمكانيات المتاحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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