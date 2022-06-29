السعدي يلتقي ممثلة أمين عام الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في نيويورك اليوم مع ممثلة أمين عام الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا.

وعبر السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها ممثلة الأمين العام وفريقها في مجال منع ومكافحة تجنيد الأطفال، مؤكدًا على استعداد الحكومة الكامل لمواصلة تقديم أوجه الدعم والتعاون لضمان منع تجنيد الأطفال في الصراع وصيانة حقوقهم، في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيات الحوثية بتجنيد الآلاف من الأطفال وتدريبهم فيما يسمى بالمخيمات الصيفية وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية ومفاهيم الكراهية والزج بهم في جبهات القتال.

واستعرض الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للحفاظ على حقوق الأطفال وصيانتها ومحاسبة منتهكيها، بما في ذلك منع تجنيد الأطفال بأي شكل من الأشكال. كما نوه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية في هذا الصدد، والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق الموقعة بين الحكومة اليمنية الأمم المتحدة، وتشكيل وحدة مختصة في القوات المسلحة اليمنية معنية بمنع تجنيد من هم دون السن القانونية، معربَا عن أمله في أن يتم عكس هذه الجهود في تقرير الأمين العام للامم المتحدة المزمع إصداره الشهر القادم.

من جانبها أعربت السيدة جامبا عن تقديرها لجهود الحكومة اليمنية في الحد من تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع وتثمين التقدم المحرز في هذا المجال.