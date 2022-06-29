يوم حقلي للتعريف بأفضل احتياج مائي لمحصول الذرة الشامية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية، (مأرب_الجوف)اليوم، يوماً حقليا لنشر تقنية أفضل احتياج مائي لمحصول الذرة الشامية صنف (تعز 2) في حقول المزارعين في مأرب في إطار البرنامج البحثي للموسم الزراعي 2021 - 2022م.



تضمن اليوم الحقلي الذي أقيم بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة بمأرب، التعريف بالتقنية للمزارعين ونشرها بهدف تقنين استخدام المياه والحصول على أفضل إنتاج للمحصول.

وأكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، أهمية تعميم هذه التقنية ونشرها بين المزارعين من أجل توسيع المساحة المزروعة من محاصيل الحبوب وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التوجه لزراعة الحبوب بشكل أكبر سعيا للوصول إلى الحدود الممكنة من الأمن الغذائي.

ووجه الباكري مكتب الزراعة ومحطة البحوث ومؤسسة إكثار البذور للتهيئة والترتيب للموسم الزراعي القادم بإيجاد البذور المحسنة للحبوب بشكل عام والقمح على وجه الخصوص ودعم المزارعين بالبذور المحسنة والأسمدة وتقديم الإرشاد الزراعي بهدف تحسين عملية الإنتاج ورفع الكمية الإنتاجية من محاصيل الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء التي يشهدها العالم.

من جهته أوضح مدير عام محطة البحوث الزراعية المهندس قائد أبو أصبع والمدير الفني للمحطة المهندس عبدالناصر المقطري أن التقنية التي تم التعريف بها خلال اليوم الحقلي ونشر نتائجها هي خلاصة وثمرة دارسة بحثية وجهود كبيرة تمت خلال ثلاثة مواسم زراعية.. وأضافا " هذا هو الموسم الرابع للخروج بنتائج نهائية للتقنية ونشرها لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، واستخدام أمثل للمياه، خاصة في ظروف الهضبة الشرقية لتحقيق الاستدامة وتحقيق إنتاجية مرتفعة من المحاصيل".

وأشارا إلى أن متوسط إنتاجية محصول الذرة الشامية صنف تعز 2 باستخدام تقنية الاحتياج المائي الأمثل في ظروف محافظة مأرب بلغت 6.67 طن للهكتار في حقول المزارعين باستخدام (6)ألاف و (230) مترا مكعب من المياه للهكتار الواحد .