اجتماع في شبوة يناقش حزمة مشاريع طرق بطول 700 كيلو متر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ شبوة عوض العولقي، مشاريع الطرق الجديدة في المحافظة التي سيمولها صندوق صيانة الطرق والجسور.



واشاد المحافظ بتوجه الصندوق لتمويل عمليات اعادة تأهيل شبكات الطرق الرئيسة بالمحافظة، ومنها اعادة تأهيل طرق عتق -العبر - بيحان، وطريق بيحان - حريب، والقيام بالصيانة الشاملة لطريق النقبة بئر علي، ومواصلة العمل في ازالة الرمال من الطريق الدولي الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي.

فيما أشار مدير فرع مؤسسة الطرق المهندس سعيد الكلدي، الى استعداد المؤسسة لتنفيذ مشروعات اعادة تأهيل شبكات الطرق بشبوة بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور.

وأوضح مدير مكتب الاشغال بالمحافظة المهندس حسين صائل، أن اجمالي الطرق المزمع اعادة تأهيلها تصل الى حوالي 700 كلم.