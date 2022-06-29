شكرا لبحثكم عن خبر وفد إقليمي بمنظمة الصحة العالمية يزور مستشفى الصداقة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار فريق من مكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز ، مستشفى الصداقة التعليمي العام في عدن.

وكان في استقبالهم الدكتورة كفاية الجازعي مدير عام مستشفى الصداقة -عدن.

وخلال الزيارة أطلع الفريق على قسم الاحصاء بالمستشفى حيث جرى تسليمهم نسخة من احصائيات حول المستشفى.

واطلع أيضا الفريق على بقية اقسام المستشفى مستمعين من الجازعي حول الدور الذي يقوم بها الاقسام.

وقد أبدى الوفد الأجنبي ارتياحه من وجود مصادر بيانات جيدة تغطي احتياج المؤشرات الرئيسية المقترحة من منظمة الصحة العالمية مكتب إقليم شرق المتوسط.

صادر عن:المركز الإعلامي بمستشفى الصداقة التعليمي العام في عدن.