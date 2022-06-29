شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت..خط حورة العبر يشهد أعمال سفلتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت الفرق الفنية أعمال السفلتة لخط حورة العبر في محافظة حضرموت بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع حضرموت الوادي والصحراء كجهة منفذة للمشروع على أعمال سفلتة الحفائر المتضررة. وذلك في طريق حورة العبر منطقة خشم العين الى منطقة الوهد بطول35 كم. وقال المهندس خالد الجندي مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع حضرموت الوادي والصحراء أن أعمال الصيانة للمواقع المتضررة بالطريق الدولي حورة العبر أصبح الانجاز فيها 90٪. وأختتم المهندس الجندي بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق بالعاصمة عدن يتم سفلتة الخط. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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