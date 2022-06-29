تسليم 50 شابا بمأرب حقائب مهنية في صيانة السيارات مقدمه من مركز سلمان للاغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم 50 شابا من النازحين والمجتمع المضيف بمأرب اليوم 50 حقيبة مهنية لتمكينهم اقتصاديا بعد انتهاء برنامج تاهيلهم وتدريبهم في مجال صيانة السيارات والدراجات النارية على مدى ثلاثة اشهر من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر شريكه المحلي ائتلاف الخير للاغاثة.

وخلال تسليم الحقائب التي تحتوي الادوات الاساسية لاعمال صيانة السيارات والدراجات، أكد مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل عبد الحكيم القيسي، على اهمية اقامة مثل هذه البرامج التاهيلية للنازحين والمجتمع المضيف لنقلهم من متلقين للمساعدات الى منتجين ومؤثرين بسوق العمل والتنميه.. مشددا على اهمية انتقال المنظمات الانسانية الى برامج التدخلات الانسانية المستدامه وتمكين الناس من الاعتماد على انفسهم في توفير احتياجاتهم المعيشية بدلا عن اعتمادهم على المساعدات الطارئة.