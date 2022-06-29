اجتماع في المكلا يناقش خطط معاجلة مشاكل قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عُقد اليوم بالمكلا، برئاسة وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، وضم ضم وكلاء المحافظة، المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء وكيفية معالجتها.



واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تسهم في وضع معالجات أوضاع الكهرباء والاتجاه نحو تحسين واستقرار خدماتها في إطار مسارين عاجل ومستقبلي.

وشدد المجتمعون على حشد كل الجهود والإمكانيات في التغلب على مشكلات الكهرباء وإيجاد حلول آنية وفقًا والاحتياج لها, والشروع في إيجاد خطط ومشاريع استراتيجية متكاملة للكهرباء في حضرموت ومنها إنشاء المحطة الكهرو غازية وخطوط النقل ومحطات التوزيع.