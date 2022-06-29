لملس يوجه مجلس إدارة صندوق النظافة بتكثيف أعماله قبيل عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس، اليوم صندوق النظافة بتكثيف الجهود قبيل عيد الأضحى.



وأكد خلال لقائه اليوم مع مجلس ادارة الصندوق سرعة إزالة النفايات، وإبراز الوجه المشرق للمدينة.. مشددا على جميع المسؤولين في السلطة المحلية القيام بواجبهم ووفقا للمهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقه ، و ضرورة التنسيق والتعاون المشترك الذي يساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وكان مدير عام صندوق النظافة المهندس قائد أنعم ، استعرض خطة الصندوق لاستقبال العيد عبر توزيع العمال على أربع نوبات تشمل الشوارع والأسواق والكورنيشات والشواطئ، إضافة إلى استخدام المعدات اللازمة لعملية النظافة المستمرة، وتجهيز الحدائق والتشجير وأنشطة مراكز التوعية البيئية ، والعمل على جاهزية ورش الصيانة وتجهيز فرق الطوارئ خلال أيام العيد والتنسيق مع مدراء المديريات لتفعيل الدور الرقابي.