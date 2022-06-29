مناقشة خطة الاستجابة الانسانية مع منظمة العمل الدولية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

ناقش نائب وزير التعليم العالي و الفني والمهني عبدربه المحولي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية بيتر رادميكر، خطة الاستجابة الحالية لمنظمة العمل في اليمن، والتدخلات الخاصة بتعزيز الصمود وسبل العيش.



وتناول اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، ورئيس وحدة البرمجة الإقليمية أوكتافيانتو باساريبو ، أهمية البحث في الاجراءات الممكنة لتعزيز الأثر حول خطة الاستجابة ، و تنفيذ عدد من البرامج والتدخلات من قبل منظمة العمل الدولية ، وتعزيز فرص العمل والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال أثناء الأزمات .

وأكد المحولي على أهمية خلق فرص عمل للشباب وتحسين سبل العيش لدى العاملين ، وتوفير الدعم اللازم لتبني جملة من المشاريع التي تساعد قطاع واسع من المواطنين في ايجاد فرص عمل مختلفة .. مشيرا الى الحاجة الماسة إلى تدخلات عدة للحد من البطالة في الكثير من المحافظات اليمنية التي تأثرت بسبب الصراع .

من جانبه اشار نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية، الى ان المنظمة ستعقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بما فيهم منظمات أصحاب العمل والمستفدين من برامج وانشطة المنظمة لتعزيز خطة الاستجابة السريعة.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل قطاع سوق العمل موال الشعبي ، والقائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشاريع عصام عبده علي ، ومنسق البرنامج في المنظمة علي بن علي دهاق .