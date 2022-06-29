عدن..قتلى وجرحى بانفجار استهدف موكب مدير أمن لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب عدداً من مرافقي مدير أمن لحج والقيادي في قوات الانتقالي الجنوبي "صالح السيد"، الأربعاء، بانفجار استهدف موكبه في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر إعلامية، إن انفجاراً يُعتقد أنه بسيارة مفخخة استهدف موكب السيد أمام كلية التربية في مدينة خور مكسر بمحافظة عدن.



وأوضحت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة من مرافقي مدير أمن لحج وإصابة آخرين في حصيلة أولية، فيما أصيب السيد بإصابات طفيفة.

وتشهد محافظة عدن (الخاضعة فعلياً لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً) فوضى أمنية وسط تصاعد الخلافات داخل أجنحة المليشيا وانتشار واسع للسلاح.

