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مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد تأهيل مبنى روضة المنار الدمجية للأطفال الصم بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

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أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأهيل مبنى روضة المنار الدمجية التابعة لجمعية رعاية وتأهيل الصم بمديرية المنصورة في محافظة عدن ، وذلك ضمن أنشطة مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.

 

وتضمنت أعمال التأهيل، ترميم المبنى كاملا، وتزويد الفصول بالطاولات المدرسية، وتوفير الوسائل والمستلزمات الدراسية والتجهيزات المكتبية المتمثلة في أجهزة الحاسوب ومتطلباتها، كما شملت الأنشطة تنفيذ جلسات فردية لتأهيل الصم ورفع قدرات المعلمين وتنفيذ الحملات التوعوية.

 

و أكد مدير مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة أسامة باقاضي، على أهمية المشروع في تنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة فئة الصم.. مشيرا ان المشروع يأتي في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية والمهنية في اليمن الشقيق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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