شكرا لبحثكم عن خبر شبوة تشهد أعمال صيانة المواقع المتضررة في الطريق الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد محافظة شبوة شرق البلاد أعمال صيانة المواقع المتضررة في الطريق الدولي بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع شبوة أعمال الصيانة للمواقع المتضررة في الطريق الدولي أحور عين بامعبد في منطقة عرقة بمديرية رضوم. وقامت الجهة المنفذة بصيانة مقاطع الطريق المنهارة بالخط الدولي أحور بالحاف بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والطرق والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة ومتابعة و اشراف من محافظ محافظة شبوة . وقال المهندس سند باقادر ضابط المشاريع بالمحافظة أن الأعمال الجارية التي يقوم بها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن لاقت استحسان الجميع بالمحافظة. وبين بالقول أن صندوق صيانة الطرق يقوم حاليا بإزاحة الرمال في النشيمة في الطريق نقبة بئر علي إضافة إلى إزاحة الرمال في الطريق الدولي أحور بالحاف و موخراً بتوقيع عقود لمشاريع تأهيل طرق المحافظة أهمها طريق العبر عتق . صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر شبوة تشهد أعمال صيانة المواقع المتضررة في الطريق الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.