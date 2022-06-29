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تطعيم 45 الف طفلا في اليوم الأول من حملة التحصين بشبوة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد الاطفال الذين تم تطعيمهم بمحافظة شبوة خلال اليوم الأول، من الجولة الثالثة من الحملة الوطنية الطارئة لتحصين ضد شلل الأطفال اكثر من 45 الف طفلا.

واوضح منسق البرنامج الوطني للتحصين بالمحافظة علي سالم في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بان الحملة التي تستمر ثلاثة ايام تستهدف مائة وثمانية الف وستمائة واربعة وتسعين طفل دون سن الخامسة..داعياً المواطنين الى المسارعة في تلقيح أبنائهم في المراكز المخصص للحملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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