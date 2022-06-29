شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطعيم 45 الف طفلا في اليوم الأول من حملة التحصين بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد الاطفال الذين تم تطعيمهم بمحافظة شبوة خلال اليوم الأول، من الجولة الثالثة من الحملة الوطنية الطارئة لتحصين ضد شلل الأطفال اكثر من 45 الف طفلا.



واوضح منسق البرنامج الوطني للتحصين بالمحافظة علي سالم في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بان الحملة التي تستمر ثلاثة ايام تستهدف مائة وثمانية الف وستمائة واربعة وتسعين طفل دون سن الخامسة..داعياً المواطنين الى المسارعة في تلقيح أبنائهم في المراكز المخصص للحملة.