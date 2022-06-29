تنظيم ورشة عمل بجامعة اقليم سبأ لمناقشة حل المشكلات التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، امس ورشة عمل خاصة لمناقشة دور كلية التربية والعلوم بالجامعة في حل المشكلات التعليمية في مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب.



وناقشت الورشة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، ووكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأكاديميي الجامعة، ثلاث اوراق عمل تناولت المشكلات التعليمية في محافظة مأرب وواقع الإقبال في كلية التربية وأهمية التدريب أثناء الخدمة واتجاهات اعداد المعلمين في الكلية، ومشكلات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ودور الجامعة في حل مشكلات الميدان، وتطوير المناهج التعليمية في ضوء عمليات التعليم والتعلم.

وأثريت الاوراق بالنقاشات والمقترحات والتوصيات البناءة.