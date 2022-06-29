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تنظيم ورشة عمل بجامعة اقليم سبأ لمناقشة حل المشكلات التعليمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

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نظمت جامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، امس ورشة عمل خاصة لمناقشة دور كلية التربية والعلوم بالجامعة في حل المشكلات التعليمية في مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب.

 

وناقشت الورشة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، ووكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأكاديميي الجامعة، ثلاث اوراق عمل تناولت المشكلات التعليمية في محافظة مأرب وواقع الإقبال في كلية التربية وأهمية التدريب أثناء الخدمة واتجاهات اعداد المعلمين في الكلية، ومشكلات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ودور الجامعة في حل مشكلات الميدان، وتطوير المناهج التعليمية في ضوء عمليات التعليم والتعلم.

 

وأثريت الاوراق بالنقاشات والمقترحات والتوصيات البناءة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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