أبين.. القبض على عصابة تقطع للمسافرين في لودر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة أبين (جنوبي اليمن)، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، الإطاحة بعصابة تمتهن عمليات التقطع للمسافرين في الطرقات العامة بالمحافظة.



وقالت في بيان لها، إنها نجحت من خلال عملية أمنية، القبض على ثلاثة متهمين في منطقة الخديرة بمديرية لودر وهم المدعو "ع ع م" والمدعو "ع ع ص" والمدعو "س ع ا".



وأوضح بيان الشرطة، أن "أفراد العصابة متهمين بالتقطع للمسافرين ونهب وسرقة سيارة لأحد المواطنين قبل أن تقوم قوات النجدة بالتدخل في الوقت المناسب وضبط العصابة وهي متلبسه بجريمتها".



وأشارت إلى "أنه جرى إحالة أفراد العصابة إلى إدارة أمن أبين المؤقتة بشقرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيق معهم في قضايا ذات صلة وقعت على طول هذا الخط العام".



وتشهد عدة مناطق في محافظة أبين، عمليات تقطع واسعة ونهب للمارة، وتمكنت قوات الأمن خلال الفترة الماضية من القاء القبض على عدد من المتورطين.

