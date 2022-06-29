وزير التربية يشارك في تحضيرات القمة العالمية لتحول التعليم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شارك وزير التربية والتعليم طارق العكبري، امس، في التحضيرات للقمة العالمية لتحول التعليم 2022، على المستوى الوزاري المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.



وتستعرض جدول أعمال تحضيرات القمة التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة على مدى ثلاث أيام، بمشاركة وزراء التربية والتعليم من الدول الأعضاء في اليونسكو، نتائج المشاورات الوطنية، والمشاركة في حلقات نقاش مستديرة وورش عمل ومشاورات رفيعة المستوى، بهدف إحداث تحوُّل جذري في التعليم، وإعادة رسم مستقبل التعليم، وفقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بالتعليم بحلول عام 2030.

وتطرق الوزير العكبري، خلال حلقة نقاش مستديرة في اليوم الأول للتحضيرات للقمة التحديات والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية في بلادنا، وسبل حلها ومعالجة بصورة تسهم في استقرار التعليم.

وتأتي هذه التحضيرات، لحشد الجهود والدعم للقمة العالمية لتحول التعليم 2022 في سبتمبر المقبل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر أعمال التحضيرات للقمة العالمية لتحول التعليم مندوب بلادنا في اليونسكو السفير الدكتور محمد جميح.