رئيس مجلس الشورى ينعي وفاة عضو المجلس اللواء عبدالله صالح بن سبعه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، عضو المجلس اللواء الركن عبدالله صالح سبعة بن فريد العولقي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين.. موكداً ان رحيله خسارة فادحه على الوطن.

واعرب الدكتور بن دغر عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد.. سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.