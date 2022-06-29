الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس مجلس الشورى ينعي وفاة عضو المجلس اللواء عبدالله صالح بن سبعه

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى ينعي وفاة عضو المجلس اللواء عبدالله صالح بن سبعه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، عضو المجلس اللواء الركن عبدالله صالح سبعة بن فريد العولقي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.

 

وأشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين.. موكداً ان رحيله خسارة فادحه على الوطن.

 

واعرب الدكتور بن دغر عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد.. سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا