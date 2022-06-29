بلادنا تشارك في الاجتماع الـ 40للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية (ITSO)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية امس، في الاجتماع الأربعون لجمعية الأطراف للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية (ITSO) المنعقد في العاصمة الامريكية واشنطن.



ويناقش الاجتماع خلال الفترة من 28 وحتى 30 يونيو بمشاركة سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، وعبر تقنية الاتصال المرئي الوكيل المساعد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عدد من القضايا الهامة بما فيها المستقبل المالي والاستراتيجي للمنظمة الدولية للاتصالات (ITSO) مع شركة إنتل سات.

بوفد تراسه سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي.

وتشرف المنظمة الدولية على التزامات الخدمة العامة لشركة إنتل سات والتي تعد أحد أكبر مزودي الخدمة التجارية للاتصالات والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية في العالم أنشأت الشركة عام 1964.