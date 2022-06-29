كارثة وشيكة باليمن يمكن منعها.. الغارديان: الحوثيون قد يعرقلون خطط إفراغ "ناقلة صافر"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة الغارديان "أن ناقلة النفط المتحللة في اليمن تهدد بحدوث انسكاب هائل، ويجب على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة لوقفه، حيث مازال غير مضموناً أن تسير مراحل افراغ النفط وفق ما هو مخطط لها على مرحلتين بسبب عرقلة الحوثيين".

وأضافت الصحيفة البريطانية «The Guardian» في افتتاحيتها الثلاثاء 28 يونيو - ترجمها "يمن شباب نت"- "من المعيب والعبثي في نفس الوقت أن تُجبر الأمم المتحدة على طلب المساعدة لمنع كارثة بيئية وإنسانية كبرى لا مفر منها، بدون تدخل".

وتحتاج الأمم المتحدة إلى 20 مليون دولار فقط - تغيير بسيط، فيما يتعلق بتمويل دولي - لبدء تفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة نفط سريعة التحلل ترسو قبالة الساحل اليمني، في النظام البيئي الهش للبحر الأحمر. بحسب الصحيفة.

وتابعت: "فقد اضطرت إلى اتخاذ الخطوة النادرة المتمثلة في اللجوء إلى الجمهور للحصول على تمويل جماعي، بعد أن فشلت الحكومات في جمع الأموال بشكل كافٍ، في أسبوع مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، ما زالت تنتظر حشد الأموال الكافية".





وتحمل "صافر" أكثر من أربعة أضعاف النفط المتسرب من اكسون فالديز في عام 1989، عندما اندلعت الحرب في اليمن في عام 2014، توقفت الصيانة العادية للسفينة القديمة، الآن هي غير قابلة للإصلاح، وقد تم الحفاظ عليها طافيًة، إلى حد كبير من خلال الجهود البطولية لطاقم مكون من سبعة أفراد.

يقول القبطان إنها لمعجزة أن الكارثة لم تحدث بعد، ووصفها الرئيس التنفيذي السابق للشركة المالكة للسفينة بأنها "قنبلة"، بعقب السيجارة الضالة أو الرصاصة أو حتى الكهرباء الساكنة يمكن أن تسبب انفجارًا هائلاً، قبل عامين أدى انفجار أنبوب تقريبًا إلى غرقه.

وقالت الصحيفة "العواقب ستكون مروعة، ستتعرض الشعاب المرجانية النائية وأشجار المنغروف والحياة البحرية للدمار ويمكن القضاء على مساحات شاسعة من مصايد الأسماك التي يعتمد عليها اليمنيون بشكل كبير، سيتم إغلاق مينائي الحديدة والصليف، الضروريين للواردات - 90٪ من إمدادات اليمن الغذائية".

وأضافت: "ستتضرر محطات تحلية المياه، مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات المياه النظيفة إلى 9 ملايين شخص. كل هذا في بلد يعاني بالفعل من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية على هذا الكوكب، حيث يحتاج 3.5 مليون امرأة حامل أو مرضع وأطفال دون سن الخامسة إلى علاج لسوء التغذية الحاد - وستكون الآثار محسوسة خارج حدوده أيضاً".

وستكلف عملية التنظيف وحدها ما يقدر بنحو 20 مليار دولار، ويمر حوالي عُشر شحنات العالم عبر مضيق باب المندب، والذي يمكن أن يتضرر من التسرب بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات يوميًا ومن الناحية الاقتصادية الفظة، فإن 80 مليون دولار للمرحلة الأولى والأكثر أهمية من العملية - نقل النفط إلى سفينة أكثر أمانًا - تبدو صفقة لا جدال فيها، بحسب الصحيفة البريطانية.





ومع ذلك، كان لابد من ثني الأيدي قبل أن تتعهد الولايات المتحدة والسعوديون وغيرهم بمعظم الأموال اللازمة - ولا يزال هناك نقص قدره 20 مليون دولار، جزء من المشكلة هو أن التمويل غالبًا ما يكون مرتبطًا بالاستجابة لحالات الطوارئ، ولا يمكن تقديمه للوقاية، لكن الاستجابة الضعيفة مرتبطة أيضًا بالحرب الهائلة التي جلبت الكثير من الموت والدمار والتي تناور فيها العديد من البلدان الأخرى لتحقيق مكاسب بينما يعاني اليمنيون.

وأردفت افتتاحية الصحيفة بالقول: "ليس مضموناً أن خطة المرحلتين -نقل النفط ثم توفير ناقلة جديدة - ستنجح، حيث أعيقت محاولات التوصل إلى اتفاق لسنوات عديدة بالخلافات بين المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على السفينة، والحكومة المعترف بها دولياً".

وكان الحوثيون قد ألغوا في السابق عملية تفتيش للسلامة تابعة للأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة، مشيرين إلى مطالب غير ذات صلة في المفاوضات بشأن الحرب، بحسب الصحيفة.

وأشارت "لكن لم تكن هناك فرصة أفضل لحل هذه المشكلة، لقد خلق وقف إطلاق النار الحالي، بالإضافة إلى الجهود التفاوضية لديفيد جريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن فرصة لذلك، يجب أن تستغل الآن، حتى يمكن إكمال المهمة قبل أن يزداد الطقس سوءًا مع اقتراب فصل الشتاء، مما يزيد من خطر تفكك السفينة".

واختتمت الافتتاحية بالقول: "إذا فشل المجتمع الدولي في معالجة المشكلة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب يمكن التنبؤ بها، فستكون مسؤوليته واضحة، كل يوم يجعل الناقلة صافر أقرب إلى المأساة - أو الحل، لا ينبغي أن يكون هذا اختيارًا صعبًا".