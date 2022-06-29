بعد أيام من إطلاق سراحه.. وفاة مختطف سابق في سجون مليشيا بعمران

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، الثلاثاء، أحد المختطفين في سجون مليشيا الحوثي من أبناء محافظة عمران، شمال صنعاء؛ وذلك بعد أيام من إطلاق سراحه؛ نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجون المليشيا لمدة ثلاث سنوات.

وقالت مصادر محلية، إن المختطف حسين قاسم زايد، من أبناء منطقة العجيلات، بمديرية صوير، محافظة عمران، توفي، بعد أيام من إطلاق سراحه من سجون مليشيا الحوثي، بعد اختطاف دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت بحق المختطف "حسين زايد" حكمًا بالإعدام، قبل أن تتراجع بعد تدهور حالته الصحية جراء التعذيب، الأمر الذي دفعهم للإفراج عنه.

وحسب المصادر، فأن الشاب حسين زايد توفي متأثرا بمضاعفات التعذيب الذي تعرض لها في سجون مليشيات الحوثي الإنقلابية.