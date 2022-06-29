عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صورة تغضب اليمنيين.. أهم مخرج صحفي يتحول إلى بائع قات

الأربعاء 29 يونيو 2022

الخليج 365

انشغل اليمنيون خلال الساعات الماضية بصورة لأهم مخرج صحفي في البلاد، قبل أن تسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وتحولها إلى سجن كبير.



فقد أحدثت صورة طارق السامعي، الذي حولته الميليشيا إلى بائع قات في أحد أسواق العاصمة، موجة تعاطف وغضب في أوساط الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وفي هذا الإطار، الصحفي فتحي أبو النصر على صفحته بفيسبوك أنه في زمن الميليشيا تحول السامعي من أكبر مخرج صحافي في اليمن إلى بائع قات.

كما اعتبر أن الميليشيات أجهضت الصحافة كلها، مضيفا أن صاحبه بات اليوم يبيع القات بشرف.

بدون عمل

بدوره، الصحفي فؤاد مسعد، أن مخرج أهم الصحف اليمنية تحول إلى بائع قات.

وتابع قائلا: "السامعي كان يتولى إخراج أهم ثلاث صحف أهلية في البلاد، وهي النداء والمصدر والشارع؛ وكلها كانت تظهر في قوالب فنية مميزة ولكل صحيفة هويتها الفنية الخاصة".

كما أشار إلى أنه بعدما سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء وأغلقت المؤسسات الإعلامية وجد طارق نفسه بلا عمل يعود عليه بدخل بسيط فقرر العمل في بيع القات بأحد أسواق صنعاء.

إغلاق المؤسسات ومحاربة الإعلام

وختم قائلاً: "طارق ليس الصحفي الوحيد الذي يدفع ثمن انهيار الدولة وإغلاق المؤسسات ومحاربة الإعلام، لكن صورة المخرج المبدع وهو يقوم بعمل خارج اختصاصه وبعيدا عن اهتمامه تثير الوجع".

من جهته، علق محمد القميري مستغرباً، وكتب في تعليق على فيسبوك: "‏المخرج الصحفي لعدد من الصحف التي كانت تصدر قبل انقلاب الحوثيين، أصبح حالياً يبيع القات.. لم يجد عملًا سوى بيع القات".

يذكر أنه منذ انقلاب الحوثي في سبتمبر 2014، أغلقت الميليشيا وصادرت كل الصحف ووسائل الإعلام المعارضة لها، وزجت بعشرات الصحفيين خلف القضبان.

فيما فقد مئات الصحفيين والإعلاميين والفنيين في وسائل الإعلام مصادر دخلهم، وتحول الغالبية منهم للعمل إما في جمع مخلفات النفايات أو بيع الثلج أو في غسل السيارات أو نقل الأحجار وغير ذلك من الأعمال الشاقة.