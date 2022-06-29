عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لتخفيف معاناة اليمنيين.. المبعوث الأممي يطالب الحوثي بفتح طريق تعز

الأربعاء 29 يونيو 2022

الخليج 365

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أن فتح الطرق هو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة.



جاء ذلك خلال اجتماعه في مسقط، الثلاثاء، مع رئيس فريق المفاوضات الحوثي محمد عبدالسلام وعدد من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسقط.

وأشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى أنه تم في اللقاء مناقشة سبل تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح طرق في تعز ومحافظات الأخرى.

كما أكد المبعوث الأممي على أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأجرى المبعوث الأممي إلى اليمن جولة جديدة من مساعي السلام تستهدف تمديد وإنقاذ الهدنة من الانهيار بعد رفض الحوثي مقترحا يقضي برفع حصار تعز وفتح الطرقات إلى محافظات أخرى.

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إن التقدم في ملفات أخرى مرهون برفع حصار تعز وفتح المعابر في موقف أكثر حزما ردا على رفض مليشيات الحوثي المقترح الأممي الذي يشمل فتح 5 طرق رئيسية.

ويأتي ذلك عقب رفض مليشيات الحوثي تقديم أي تنازلات في مفاوضات رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في الأردن لمدة أسبوعين لفتح طرقات تعز وغيرها من المحافظات بموجب الهدنة الأممية.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، ومددت شهرين إضافيين في 2 يونيو/حزيران الجاري، إذ استوفت الحكومة اليمنية تنفيذ بنودها فيما لم ينفذ الحوثي أي بند بما فيها رفع حصار تعز وتسليم المرتبات.