اليمن.. توقعات بهطول أمطار متفرقة ودعوات لأخذ الحيطة والحذر

المنامة - ياسر ابراهيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من المحافظات اليمنية، خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته اليومية، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي لحج وتعز جنوباً وحتى محافظة صعدة شمالاً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، والبيضاء).

وفي المناطق الساحلية، توقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ودعا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها لأخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية.

وحذر المركز، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من إضطراب البحر وارتفاع الموج.