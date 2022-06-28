بعد ساعات على إصابة شاب.. إصابة طفلين جراء قصف لمليشيات الحوثي شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان بجروح، مساء الثلاثاء، جراء قصف لميليشيات الحوثي الإرهابية استهدف منطقة سكنية شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت منطقة الكبيبات بوادي مرخزة غرب مديرية قطعبة بقذية هاون".



وأضاف، أن القصف الحوثي نتج عنه إصابة طفلين وهما "موفق محمد المنصوب (12 عاما) وهزام أحمد محمد المنصوب (15 عاما)".



وفي وقت سابق اليوم، أصيب المواطن علاو الشوكي، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في وادي الخرازة بمديرية قعطبة.



وجاءت هذه الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على المدنيين، في ظل الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي.



والاثنين، قتل طفل وأصيب 7 مدنيين أخرين بينهم أطفال ونساء بقصف لمليشيات الحوثي بطائرة مسيرة على قرية سكنية بمديرية حيس جنوبي الحديدة.

